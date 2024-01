Istat, a novembre 2023 il tasso di disoccupazione cala al 7,5%

Cala la disoccupazione a novembre 2023 al 7,5% e per i giovani al 21%. Lo rileva l’Istat. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-3,3%) con l’eccezione dei 25-34 enni tra i quali invece si osserva un aumento (+0,4%). Tra i 35-49enni e gli ultracinquantenni gli inattivi sono invece in calo.