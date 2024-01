Saipem, titolo crolla dopo incidente in Australia e report sull'Arabia

L'incidente si è verificato sulla nave Castorone al largo delle acque australiane durante le normali operazioni di posa delle tubazioni. L'episodio non ha causato ferite al personale ascolta articolo

Crollo in Borsa del titolo di Saipem, società fondata da Enrico Mattei e operante nel settore della prestazione di servizi per il settore dell'energia e delle infrastrutture, che ha ceduto oggi l'11,7% a Piazza Affari. A zavorrare il titolo sono stati probabilmente un incidente avvenuto nell’oleodotto di Scarborough di Woodside in Australia e un report di Morgan Stanley secondo cui il governo dell’Arabia Saudita ha optato per il mantenimento da parte di Saudi Aramco della capacità produttiva massima di petrolio a 12 milioni di barili al giorno, annullando la direttiva del 2020 che prevedeva un aumento a 13 milioni.

L'incidente L'incidente si è verificato sulla nave posatubi Castorone al largo delle acque australiane durante le normali operazioni di posa delle tubazioni. L'episodio non ha causato ferite al personale, ma si è verificato un danno localizzato alla trunkline che sarà riparato. La nave Castorone non ha subito danni gravi. La società ha confermato l'incidente in una nota, specificando che "la salute e la sicurezza del nostro personale, dell’ambiente e dei nostri asset è una priorità assoluta per Saipem". leggi anche Comunità energetiche, ecco le regole del decreto CER 2024

Il report Per quanto riguarda invece il report, la mossa del governo dell'Arabia Saudita sarebbe una sorta di riconoscimento del fatto che l’attuale livello di capacità inutilizzata è già sufficientemente elevato e che il governo saudita non si aspetta più che la domanda per il suo petrolio raggiunga il livello precedentemente previsto. Una scelta che potrebbe penalizzare particolarmente Saipem. leggi anche Saipem, nuovo contratto da 4 miliardi negli Emirati Arabi