Stellantis lavora al dopo Tavares. Parlamento vuole sentire Elkann

Sul tavolo il nome del prossimo amministratore delegato, mentre John Elkann fa i conti con le pressioni della politica e dei sindacati e invita i dipendenti a "guardare avanti, concentrati sui prossimi capitoli, concentrati sui nostri clienti e concentrati nel continuare a costruire una grande azienda". Confermato per il 17 dicembre un tavolo al Mimit. Ieri il titolo ha perso il 6,3% in Borsa

L'uscita da Stellantis di Carlos Tavares, in anticipo di più di un anno sui tempi previsti, è al centro dell'attenzione del mondo politico, di quello sindacale e dei lavoratori del gruppo. John Elkann è già al lavoro per definire la rotta, ma il nuovo amministratore delegato non arriverà subito e nessuno dei nomi finora ipotizzati, da Luca De Meo a Jean-Philppe Imparato ad Antonio Filosa, sembra essere quello definitivo. L'azienda si muove in un contesto difficile e in Italia a novembre ha registrato un nuovo forte calo delle vendite pari al 24,6%. Così per gestire la transizine è già stato nominato un Comitato esecutivo ad interim presieduto da Elkann, che ha chiamato come Special Advisor Richard Palmer, responsabile finanziario dell'azienda fino al 2023 e grande conoscitore del mercato americano. Ieri il titolo ha perso il 6,3% in Borsa.

Le pressioni della politica Lunedì il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un colloquio telefonico con Elkann: il 17 dicembre è confermato al Mimit il tavolo Stellantis, al quale parteciperà Imparato "con il mandato di chiudere in modo positivo le interlocuzioni" sul Piano Italia. "Faremo del nostro meglio per difendere l'occupazione e l'indotto. Abbiamo un tavolo con Stellantis convocato a metà dicembre, speriamo possa essere quello risolutivo", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando "le battaglie dei sindacati francese e americano, mentre rispetto a queste urla il nostro sindacato era un po’ afono". Intanto dalla maggioranza e dall'opposizione è forte la pressione su Elkann perché vada in Parlamento a riferire. Una richiesta formale arriva dai capigruppo delle opposizioni in Commissione Attività Produttive della Camera, Vinicio Peluffo (Pd), Emma Pavanelli (M5s), Francesca Ghirra (Avs) e Fabrizio Benzoni (Azione). Il presidente della commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli ha inviato a Elkann una lettera per chiedere la sua audizione. Approfondimento Stellantis e l’eredità di Tavares: un bivio per il futuro dell’auto

I sindacati all’attacco I sindacati sperano che l'uscita di scena di Tavares, con cui i rapporti non erano facili, permetta un cambio di passo. "Tavares non ci mancherà, non ha mai creduto alle relazioni sindacali. Ha delocalizzato, ha frenato gli investimenti in Italia, è arrivato a sfidare lo Stato. Le sue dimissioni determineranno una svolta", ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, mentre il leader della Cgil Maurizio Landini, chiede che la presidenza del Consiglio convochi Stellantis e i sindacati "per discutere su quali politiche industriali e quali investimenti si fanno nel nostro Paese". "Quello di Tavares è un capitolo chiuso, purtroppo disastroso per l'occupazione e per l'azienda. Per il futuro ci aspettiamo discontinuità e coraggio", ha aggiunto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Nel mirino dei sindacati c'è anche la 'buonuscita' di Tavares stimata in 100 milioni. Secondo alcune valutazioni avrebbe percepito uno stipendio annuale di circa 40 milioni di euro negli ultimi anni, cifra per la quale è stato definito il manager del settore automobilistico più pagato al mondo. Approfondimento Stellantis, perché Tavares si è dimesso e cosa succede adesso