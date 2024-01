Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici: cosa sapere

Tutti coloro che si occupano a titolo gratuito della cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano possono assicurarsi contro possibili incidenti in casa: chi lo ha già fatto dovrà rinnovare entro il 31 gennaio mentre chi non è assicurato può effettuare il versamento in qualsiasi momento. Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al portale dell’Inail