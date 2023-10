Meno morti sul lavoro ma solo grazie al calo del Covid

Oltre 650 decessi dall'inizio dell'anno. PIù di 1.200 nel 2022. Un dato in calo rispetto all'anno precedente dovuto però alla drastica diminuzione di morti causati dalla pandemia. Se non consideriamo il Coronavirus, le morti bianche sono rimaste poco al di sotto dei livelli del 2019. Infortuni in aumento ascolta articolo

La tragedia di Brandizzo, coi suoi cinque operai travolti sui binari, ha scosso il Paese in estate. Ma quello dei morti sul lavoro non è un evento raro in Italia: se ne contano, in media, più di 100 al mese. Una strage continua Da gennaio ad agosto del 2023 ci sono state 657 denunce di casi mortali, ci dicono gli dati dell'Inail, che nella sua ultima relazione fa il resoconto anche dell’anno scorso, quando sono stati notificati all’Istituto assicurativo 1.208 decessi.

Siamo ai livelli precedenti alla pandemia C’è stato un calo rispetto al 2021 di oltre il 15 per cento ma questa diminuzione è legata interamente al Covid: sono infatti scese da 230 a otto le morti per questo motivo. Escluso il Coronavirus, quindi, c’è stato un leggero aumento. Andando più indietro nel tempo, vediamo che rispetto al 2018 e al 2019, quando la pandemia non era ancora scoppiata, c’è stata una lieve flessione di morti sul lavoro, ma – purtroppo - non siamo molto lontani da quei livelli, segno che probabilmente bisogna fare di più per la sicurezza.

I motivi per cui si perde la vita Tornando al 2022, un quadro più preciso sulle cause dei decessi si trova guardando agli episodi accertati – quelli cioè sui quali si sono concluse le indagini – e che sono stati 606: il 70% è avvenuto in azienda, i restanti in itinere, in pratica nel percorso da casa al luogo di lavoro.