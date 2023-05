Infortuni sul lavoro, ecco come Inail conteggia il numero di incidenti

Innanzitutto, i dati che sono disponibili sul sito dell'Inail sono di due tipi: le denunce di infortuni (anche mortali) sul lavoro e il numero di quante di queste vengono accertate come casi avvenuti effettivamente in relazione al posto di lavoro. Entrambi i tipi di dati sono in divenire: hanno quindi un tempo di stabilizzazione che varia di caso in caso, ma si può dire che dopo 3 anni il numero si considera definitivo.

Paragoni storici di breve termine

Per fare un confronto tra i dati di oggi e quelli di settant'anni fa ci sono due strade. Da una parte si possono prendere i dati che riguardano l'ultimo quinquennio pubblicato nella relazione Inail, e dall'altra aggiungere i numeri presenti nelle serie storiche: ma solo quelli che vanno dal 2010 in poi. Questo perché in quell'anno è cambiato il metodo di conteggio e si è deciso, cosa che accade ancora oggi, di fornire il dato che riguarda tutte le denunce e non solo quelle accertate come positive.

E anche perché da quel periodo la normativa prevede che si tenga conto anche degli infortuni e morti che avvengono "per conto dello stato", categoria prima non esistente sulle serie storiche.