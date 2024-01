Decreto energia, dalle rinnovabili all’eolico: quali sono le novità

Il testo è in Aula alla Camera, che ha approvato la fiducia posta dal governo. I deputati stanno votando ed esaminando i 110 ordini del giorno. Tra i punti: sì al ruolo di commissario straordinario nella gestione dei rifiuti al presidente della Regione siciliana ed estensione a tutto il territorio nazionale della possibilità di individuare porti in cui realizzare piattaforme galleggianti per lo sviluppo dell’eolico