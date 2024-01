Vino, consumi in calo dell’8% dal 2019. Boom per le bollicine

Il 2023 da un lato ha amplificato le nuove tendenze al consumo post-Covid, ma dall’altro ha determinato più di una sofferenza per un comparto ancora alle prese con rincari generalizzati non ancora assorbiti. Questi alcuni dei risultati di una ricerca sulle vendite di vino in Gdo e retail nello scorso anno condotta dall’Osservatorio Uiv-ISMEA su base Ismea-Nielsen-IQ