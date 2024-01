Privatizzazioni, quali società pubbliche potrebbero andare sul mercato

Il governo lavora a un piano da 20 miliardi di euro in 3 anni. Meloni: "Si può fare con serietà, senza regali miliardari a imprenditori amici, come in passato”, I tempi di eventuali cessioni e incassi precisi ancora non sono nero su bianco. Il Mef è impegnato a uscire da Mps, poi dovrebbe toccare a Eni e Poste. Più tortuoso il percorso per Fs. Altre aziende strategiche non saranno invece toccate