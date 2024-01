Pil Italia, Ocse: "Abbassare debito tagliando pensioni redditi alti

Eliminare gradualmente i regimi di pensionamento anticipato per limitare l’incremento della spesa, spostare le imposte dal lavoro alla proprietà e all'eredità. È quanto si legge nell'Economic Survey sull'Italia

"La crescita è stata resiliente ma sta rallentando". Lo sottolinea l'Ocse nell'Economic Survey sull'Italia che parla di stime contenute per il 2024 e 2025. Il pil è atteso crescere dello 0,7% nel 2023 e 2024 e dell'1,2% nel 2025, come previsto a novembre.

Ridurre pensioni per redditi più elevati

Per limitare l'incremento della spesa l’Ocse sottolinea la necessità di "eliminare gradualmente i regimi di pensionamento anticipato" come già fatto con Quota 100. “La parziale de-indicizzazione delle pensioni elevate dovrebbe essere mantenuta nel breve termine, ma sostituita nel medio termine da una tassa sulle pensioni elevate che non sono correlate a contributi pensionistici pregressi".