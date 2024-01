Ocse: debito italiano rischia di salire, tassare pensioni d'oro e case

Il peso del nostro debito pubblico rischia di aumentare. La previsione dell’Ocse pungola Palazzo Chigi: bisogna varare politiche per un duraturo aggiustamento di bilancio – si legge nell’ ultimo rapporto sull’Italia - perché la crescita sta rallentando e c'è il rischio che il debito possa salire fino al 180 per cento del Pil nel 2040.

Pensioni: niente anticipi e contributo da quelle più alte

L’indicazione dell’organizzazione dei Paesi più industrializzati implicherebbe una stretta alla spesa, con tagli ai servizi per i cittadini o maggiori tasse. La ricetta dell’Istituto tocca punti storicamente poco popolari nell’agenda politica italiana a partire dalle pensioni, per le quali si suggerisce di eliminare gradualmente i sistemi di anticipo che abbassano l’età al di sotto dei 67 anni. Ma anche la riduzione degli assegni più alti, tassando chi prende di più e ha una pensione non interamente legata ai contributi versati.

Tassare di più i patrimoni e meno il lavoro

Sul lato dei risparmi si auspica che l’Italia sia più ambiziosa e riveda i bonus fiscali, come lo sgravio per il coniuge a carico. Si raccomanda di limitare i regimi forfettari come la flat tax e tassare di più i patrimoni, quindi case ed eredità, per alleggerire quelle sul lavoro.