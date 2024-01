Fisco, le scadenze di gennaio 2024: ecco il calendario completo

Sono diversi gli adempimenti fiscali in arrivo con il nuovo anno: c’è il versamento trimestrale dei contributi all’INPS per chi ha assunto colf e badanti e la seconda rata della dichiarazione dei redditi. In scadenza a fine mese, però, c’è soprattutto il canone Rai, che interessa chi non ha un televisore o non ha la possibilità di vedersi addebitata la spesa direttamente sulla bolletta elettrica