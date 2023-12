Benzina, prezzo ai minimi storici dopo un anno di rialzi

I picchi dei mesi scorsi sembrano ormai essere un lontano ricordo: diesel e benzina non avevano prezzi così bassi da fine 2022, prima che il governo Meloni ripristinasse le accise tagliate dal precedente esecutivo. “Abbiamo oggi il prezzo industriale più basso in Europa, anche grazie al decreto trasparenza di gennaio. Non mi aspetto grandi sconvolgimenti nei prossimi mesi”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso