Natale con caro spesa per le famiglie italiane, report di Ismea: +9,2%

Un ulteriore balzo in avanti del costo della spesa che va a sommarsi all'incremento già registrato nel 2022 (+7%). Si tratta di “un aggravio per le famiglie di oltre 7 miliardi di euro solo nei primi nove mesi del 2023 a fronte di un carrello più leggero”: lo spiega l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare in uno studio, elaborato sulla base dei dati aggiornati a settembre dell'Osservatorio, condotto assieme a NielsenIQ