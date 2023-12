Bank of England segue la Fed e mantiene i tassi Gb invariati al 5,25%

La Bank of England (BoE) ha deciso oggi di mantenere invariati i tassi d'interesse britannici al 5,25% per il secondo mese di fila e dopo 14 rialzi consecutivi adottati in chiave anti inflazione. La decisione, attesa, s'allinea a quella di ieri della Fed negli Usa. All'interno del direttivo 6 membri hanno votato a favore, mentre 3 componenti si sono espressi per un aumento del costo del denaro al 5,5%. "C'è ancora un po' di strada da fare" nella battaglia contro l'inflazione, ha commentato il governatore Andrew Bailey.