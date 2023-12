Usa, la Fed lascia i tassi invariati: tagli previsti nel 2024

La Federal Reserve, la Banca centrale degli Stati Uniti, lascia per la terza riunione consecutiva i tassi invariati in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni. "La crescita dell'attività economica è rallentata dal terzo trimestre" così come l'inflazione che, comunque, "resta elevata", afferma in un comunicato la Fed, che segnala poi tagli dei tassi di interesse per totali 75 punti base nel 2024, quando sono è atteso che scendano al 4,6%.