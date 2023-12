Tassi in calo, la situazione di Btp ed emissioni tradizionali

Il 2024 promette una decisa inversione di tendenza, con un possibile taglio del costo del denaro a partire dall’estate e un ulteriore calo dell’inflazione. Anche per questo i tassi di mercato sono tutti in deciso ribasso e questo incide anche sulle emissioni nostrane, come i Btp Italia, Futura e Valore, che hanno rendimenti diversi sul mercato secondario