Superbonus, come cambia l'agevolazione e chi riceverà il rimborso

Sono circa 20mila i condomìni che non hanno ancora concluso i lavori con l’agevolazione edilizia: per chi non dovesse arrivare al 30% di avanzamento dei lavori, il rischio è quello di non ricevere più il 110% ma solo il 70%. Un problema per molte famiglie, che potrebbero dover spendere migliaia di euro non previsti. Di questo si è parlato nella puntata del 13 dicembre di “Numeri”, programma di approfondimento di Sky TG24