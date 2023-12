Lavoro, Leolandia apre le candidature per il 2024: le posizioni aperte

Il parco a tema, che a Carnevale sarà tra i primi in Italia a inaugurare la stagione, è alla ricerca di addetti per attrazioni, animazione, spettacoli e servizi agli ospiti. La selezione è rivolta anche a coloro che non hanno esperienza nel mondo dei parchi a tema ascolta articolo

Leolandia, il parco a tema per famiglie, ha annunciato l’apertura delle selezioni per il personale in vista della stagione 2024, che, come lo scorso anno, partirà già nel mese di febbraio, in concomitanza con il Carnevale, in netto anticipo rispetto a tutti gli altri parchi divertimento.

Le posizioni aperte I colloqui cominceranno a gennaio, ma è già possibile inviare le candidature attraverso il sito leolandia.it. Il ventaglio di posizioni aperte è ampio e riguarda tutte le aree di attività del parco: addetti alle biglietterie, all’assistenza e all’accoglienza degli ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori con attitudine alla danza, personaggi mascotte, commessi, impiegati per le attività di ristorazione e operai per il settore della manutenzione, sia a livello senior sia tirocinanti. Disponibili anche posizioni per il back-office. approfondimento Leolandia vince l'Oscar per il miglior spettacolo dal vivo

La ricerca di personale La ricerca è rivolta anche a tutti coloro che non hanno esperienza nel mondo dei parchi a tema, a cui Leolandia offre corsi di formazione volti ad acquisire i requisiti essenziali per svolgere la mansione assegnata con la dovuta professionalità. Per la maggior parte delle posizioni non sono richieste particolari competenze: sono sufficienti una spiccata attitudine al sorriso e la giusta dose di entusiasmo, a cui si affianca la capacità di lavorare in team e la voglia di mettersi in gioco in un ambiente dinamico ed eterogeneo. Per inviare la propria candidatura e avere ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione “lavora con noi” sul sito del parco. approfondimento Leolandia, previsto un fatturato da 40 mln e 1 mln di visitatori

Il presidente: “Investimenti a lungo termine” “Leolandia è un volano fondamentale per l’impiego sul territorio e coinvolge una media di 1.000 persone ogni anno tra dipendenti fissi, stagionali e indotto – ha detto il presidente Giuseppe Ira – Abbiamo un piano di investimenti a lungo termine che porterà anche negli anni futuri ad un incremento della domanda di personale: inoltre siamo tra i parchi a tema con la stagione più lunga, da febbraio all’Epifania, con un solo mese di chiusura all’anno. Questo consente anche agli operatori stagionali di poter contare su una fonte di impiego continuativa”. approfondimento Leolandia, nuove attrazioni tra draghi e l'area acquatica per bambini