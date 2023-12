Argentina, Milei svaluta il Peso del 50%: apprezzamento dal Fmi

Il ministro dell'Economia Luis Caputo annuncia la decisione: "Per qualche mese le cose andranno peggio, specie per l'inflazione. Ma una verità scomoda è meglio di una bugia comoda". Le misure si sarebbero rese necessarie per ridurre il deficit fiscale

È una vertiginosa svalutazione della moneta nazionale, la prima azione del nuovo governo argentino guidato dal presidente Javier Milei. Il ministro dell'Economia Luis Caputo ha annunciato la decisione con un messaggio video registrato. Per un dollaro ci volevano 400 pesos, ora ce ne vorranno 800. "Per qualche mese le cose andranno peggio di prima, soprattutto in termini di inflazione. Lo dico perché, come dice il Presidente, è preferibile dire una verità scomoda che una bugia comoda" ha ammesso Caputo. La mossa del governo porterà a "un aumento provvisorio della tassa nazionale sulle importazioni e delle ritenute sulle esportazioni non agricole". Il ministro dell’Economia riconduce la situazione attuale alla gestione delle amministrazioni precedenti: "Siamo sicuramente di fronte alla peggiore eredità della nostra storia. Un Paese in cui gli argentini sono sempre più poveri, con un deficit di bilancio che supera i 5 punti e mezzo di Pil". Il rischio maggiore è l'inflazione iperbolica, con una corsa dei prezzi che rischia di toccare il 15.000% annuo.