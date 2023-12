Bollette, cosa succede a chi non passa al mercato libero

Dal 10 gennaio scadrà il mercato tutelato per le bollette del gas, dal 1° aprile quello per la luce. Pertanto in molti in questi giorni stanno passando al mercato libero, ma ancora circa 9 milioni di italiani sono rimasti a quello tutelato. Scopriamo cosa succede ai circa 4,5 milioni che non rientrano nelle categorie dei vulnerabili e che ancora non hanno compiuto una scelta