Bolletta da 15mila euro per errore, anziana ricoverata in rianimazione

La donna, 88 anni e invalida, è in ospedale in condizioni critiche. I familiari della stanno cercando di capire dove sia nato, e se c'è, l'errore. “Prenderemo subito contatti con la famiglia per verificare le motivazioni che hanno prodotto tale ammontare. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto alla signora”, ha commentato la società idrica

Caterina Giovinazzo, 88 anni, invalida, residente a Camporosso (Imperia) si è sentita male ed è stata ricoverata in rianimazione, all'ospedale Borea di Sanremo, dopo aver ricevuto per errore una bolletta dell'acqua da 15mila euro. A riportare la notizia è Il Messaggero.

Il malore dopo la bolletta

La donna, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha letto la cifra da pagare, per la quale è scattato il pagamento automatico, e si è sentita male: trasportata in ambulanza in codice rosso, le sue condizioni sono critiche. I familiari della donna stanno cercando di capire dove sia nato, e se c'è, l'errore. In precedenza alla donna erano stati sempre addebitati consumi nell’abitazione di una manciata di metri cubi: l'importo massimo in passato è stato di 65 euro. L'ultima bolletta segna invece l'utilizzo di 4.182 metri cubi d’acqua.