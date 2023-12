Scontrini elettronici, tra pochi giorni scade sanatoria: cosa sapere

Il prossimo 15 dicembre scadono i termini per accedere al ravvedimento operoso, che varrà su tutte le violazioni commesse in merito alla trasmissione dei dati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 ottobre 2023 e grazie al quale si potrà accedere a una riduzione delle sanzioni. Lo scontrino elettronico serve soprattutto a far emergere una possibile evasione fiscale da parte delle piccole partite IVA che aprono attività commerciali