Bonus trasporti da 60 euro, click day il 1° dicembre: cosa sapere

Alle 8 di venerdì riaprirà la piattaforma del ministero del Lavoro destinata all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario nazionale. Come in passato rimane il requisito sul reddito massimo di 20mila euro annui. Le risorse a disposizione saranno quelle residue dal mancato utilizzo del bonus a novembre