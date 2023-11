Tax day, quali sono le scadenze fiscali del 30 novembre

Tra pochi giorni milioni di contribuenti dovranno provvedere a saldare il loro debito con il Fisco: in ballo ci sono la trasmissione del modello Redditi; la remissione in bonis delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura e anche la sanatoria degli asset virtuali non denunciati al 31 dicembre 2021. Molte di queste scadenze potrebbero essere rimodulate nel 2024, grazie alla delega fiscale del governo