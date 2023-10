Von der Leyen: "Sospensione del patto di stabilità finisce nel 2023"

La presidente della Commissione europea ha parlato in conferenza stampa al termine della prima giornata di vertice Ue a Bruxelles. “Torneremo al meccanismo regolare e - ha assicurato - ci sarà una transizione per le procedure di deficit eccessivo”

Cosa succede nel 2024

In merito alle regole per il deficit, von der Leyen ha spiegato che "è difficile dire quali sono i requisiti che ci saranno per gli Stati membri dato che non abbiamo ancora finito le discussioni. Torneremo al nostro meccanismo regolare l'anno prossimo dopo la clausola di salvaguardia generale che termina quest'anno. Ci sarà una transizione alla gestione regolare ad esempio per quanto riguarda le procedure per deficit eccessivo", ha concluso.