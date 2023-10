Nell'attuale normativa esiste già una procedura di pignoramento dei conti correnti. Ciò che la Riscossione per ora non può vedere è quanti soldi ci sono depositati nel conto. Secondo indescrezioni, la manovra doveva contenere una norma che avrebbe permesso al Fisco di conoscere le cifre, in modo da verificare se esistessero le somme per mettersi in regola. Ma, dopo le tensioni interne alla maggioranza sul provvedimento, Meloni ha smentito che la misura sia stata inserita nella legge di Bilancio