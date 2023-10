Statali, ipotesi maxi-anticipo del rinnovo su stipendio di novembre

L’intenzione del ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, è quella di chiedere al Consiglio dei ministri di anticipare già nelle buste paga del prossimo mese il rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici: in questo modo funzionari e dirigenti potrebbero arrivare a guadagnare tra i mille e i 2 mila euro in più all'anno. Previsto già l’arrivo degli aumenti contrattuali veri e propri a partire dal 2024, che potrebbero portare gli stipendi a salire anche del 6%