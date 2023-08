Stipendi PA, aumento per 2,5 milioni di lavoratori. Ecco chi sono

3/9

"Volendo fare un bilancio prima della pausa estiva possiamo dichiararci soddisfatti", commenta il presidente Aran, Antonio Naddeo: "Da ottobre 2022, grazie alla determinante spinta politica del ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, abbiamo chiuso quattro contratti del comparto (funzioni centrali, locali, sanità e istruzione e ricerca) e il primo per le aree dirigenziali (funzioni centrali). Siamo in dirittura di arrivo per il contratto dei medici (dirigenza medica, veterinaria e sanitaria), che auspichiamo di riuscire a chiudere in settembre"

Stipendi 2024, cosa cambia con la diminuzione delle aliquote Irpef