Tasse a rate da novembre, cosa potrebbe cambiare per le partite Iva

Il governo Meloni sta lavorando a un nuovo meccanismo: i lavoratori autonomi non pagherebbero l’acconto a novembre 2023, ma a rate da gennaio a giugno 2024. Si limano i dettagli su platea e requisiti, ma non è escluso che in futuro la misura possa essere estesa. "Sarà un fatto storico, per la prima volta in 50 anni le imposte non si pagheranno più in anticipo ma ad anno concluso e reddito guadagnato”, ha detto il leghista Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione attività produttive della Camera