Il governo Meloni ha confermato di aver reso strutturale la misura ma modificando le soglie del bonus esentasse che le aziende possono destinare ai dipendenti per migliorare il potere d’acquisto. Dal prossimo anno il tetto salirà a mille euro per tutti i lavoratori mentre sarà di 2mila per quelli con figli a carico. Tra i "benefit" rientrano benzina e bollette domestiche