Manovra, rompicapo risorse: il deficit non basta

Resta un rebus trovare tutti i soldi necessari alla manovra, nonostante il maggior indebitamento per il 2024. Alcune risorse appaiono difficili da reperire. E - fra taglio del cuneo fiscale, stipendi più alti per il pubblico impiego e aiuti ai redditi più bassi - resterebbero pochi denari per altri interventi

Si parte dai quattordici miliardi di deficit in più. E’ questo il tesoretto che il governo ha creato per la prossima manovra: soldi che in cassa non ci sono e che si dovranno trovare vendendo titoli di Stato, su cui si pagheranno interessi più cari che in passato, visto il rialzo dei tassi. Ma l’indebitamento, che l’Esecutivo vuole destinare interamente agli aiuti a chi ha redditi medio-bassi, non basta a coprire una legge di Bilancio che viaggia sui 20-25 miliardi.

Tasse sulle banche, il condizionale è d'obbligo

Sul tavolo c’è il contributo chiesto alle banche con la tassa sugli extraprofitti che hanno realizzato grazie all’aumento del costo del denaro. Dovrebbe portare un paio di miliardi ma il condizionale è d’obbligo perché gli istituti hanno gli strumenti (legali e contabili) per alleggerire o aggirare il prelievo. Da vedere anche l’efficacia della Global Minimum Tax sulle multinazionali al 15 per cento, che entrerà in vigore l’anno prossimo e da cui ci si aspettano circa due miliardi.