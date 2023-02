Monte dei Paschi di Siena, Axa vende quote a 2,33 euro per azione

Il 27 febbraio il gruppo assicurativo ha annunciato di aver avviato un accelerated book building per cedere la sua quota in Mps, pari a circa il 7,94% del capitale. Il collocamento è stato affidato a Exane Bnp Paribas. La vendita "non impatta in alcun modo la partnership di Axa con la banca o l'impegno sul mercato italiano", ha precisato in una nota la compagnia francese

Il 27 febbraio Axa ha annunciato di aver avviato un accelerated book building per cedere la sua quota in Mps, pari a circa il 7,94% del capitale. Il collocamento è stato affidato a Exane Bnp Paribas e il ricavato del gruppo assicurativo sarà di 233 milioni di euro. Con un comunicato Axa, che detiene attualmente una partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena pari a 100.008.907 azioni, ha lanciato l’avvio della cessione di 100.000.000 azioni della banca, in collocamento privato riservato a investitori istituzionali. Axa manterrà, direttamente o indirettamente, lo 0,0007% del capitale sociale della banca senese.

Axa: "Vendita non impatta in alcun modo la partnership con la banca"

La vendita della quota di Axa in Mps "non impatta in alcun modo la partnership di Axa con la banca o l'impegno di Axa sul mercato italiano", ha precisato ieri nella nota la compagnia francese, aggiungendo che "come partner di lunga data nella joint-venture" nella bancassicurazione "Axa ha sostenuto la banca partecipando ai suoi più recenti aumenti di capitale come investimento finanziario". Secondo quanto spiegato nel comunicato, la decisione è arrivata perché il gruppo assicurativo "non intende cercare una rappresentanza nel cda della banca nella prossima assemblea degli azionisti o influenzare la strategia di lungo termine della banca". Per questo motivo "Axa ritiene che sia tempo di vendere la sua partecipazione acquistata con l'aumento di capitale".