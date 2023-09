4/10 IBL Banca

IBL BANCA - Fino al 16 ottobre i nuovi clienti che sottoscrivono un conto ControCorrente avranno, per i primi 12 mesi, il 3,3% lordo per importi fino a 50 mila euro. Cifra che scende al 3% fra i 50 e i 150mila euro e al 2,5% per liquidità sopra i 150mila euro. Dopo il primo anno, il tasso lordo base arriva fino allo 0,5% si basa sul saldo liquido giornaliero

Controlli sui conti correnti contro l'evasione fiscale: come funziona l'algoritmo