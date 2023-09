Petrolio in rialzo, il governo studia un nuovo bonus carburanti

Arabia Saudita e Russia continueranno a tagliare la produzione di greggio. Salgono le quotazioni e potrebbero esserci rincari per benzina e diesel. Per raffreddarli si rafforza l’ipotesi di aiuti pubblici: 150 euro una tantum solo per chi ha redditi bassi. Costo: due miliardi. Una spesa che complica la manovra

Diventa più concreta l’idea di un bonus per alleggerire il peso degli aumenti di benzina e diesel. Ad accelerare quella che al momento è un’ipotesi sul tavolo del governo non sono solo i prezzi ai distributori, rincarati nelle ultime settimane, ma la prospettiva che la corsa dei carburanti proseguirà nei prossimi mesi.

Da Riad e Mosca meno petrolio fino a dicembre

Ad alimentare i rialzi potrebbe essere la decisione di Arabia Saudita e Russia, i due maggiori produttori di greggio a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, di continuare a ridurre le esportazioni di petrolio. Tagli voluti per mantenere alti i prezzi per motivi differenti. I sauditi per ottenere il massimo possibile dalla vendita di quote dal colosso del settore Aramco, così da investire in settori diversi da quello degli idrocarburi, mentre per il Cremlino la priorità è quella di riempire le casse per sostenere la guerra in Ucraina.