Pensioni nel 2024, come cambieranno con la Manovra del Governo Meloni

Il governo Meloni sta mettendo a punto la prossima Legge di Bilancio, che potrebbe destinare fino a 1,5 miliardi agli interventi sulla previdenza in attesa di una riforma strutturale nei prossimi anni. In vista dell’incontro coi sindacati del 5 settembre si fanno strada interventi “chirurgici” come il potenziamento degli strumenti per l’uscita anticipata di donne e lavoratori fragili e l’estensione del contratto d’espansione in azienda. La proposta della Lega per l’introduzione di “Quota 41” non è ancora esclusa