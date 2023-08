2/5 ©IPA/Fotogramma

In vista della riunione di maggioranza del 4 settembre dedicata alla Finanziaria, è probabile che il Cdm di oggi servirà per sondare in terreno e ridurre le distanze tra i partiti. Nella Manovra dovrebbero trovare spazio la proroga del taglio al cuneo fiscale, l’avvio della riforma fiscale e misure a sostegno delle famiglie come chiesto da Fratelli d’Italia e Noi moderati. Sul capitolo pensioni la Lega spinge per l’introduzione di Quota 41, mentre Forza Italia per l’innalzamento delle pensioni minime

Giorgia Meloni rientra dalle ferie, i dossier sul tavolo del governo