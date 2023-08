John Elkann non è più presidente della Giovanni Agnelli: cosa succede

L'intervista al Financial Times

In un'intervista concessa al Financial Times, non direttamente collegata con la notizia ma in cui vengono rivelate alcune strategie per il futuro, John Elkann ha spiegato che Exor sente "una forte affinità con l'assistenza sanitaria" e che "i primi risultati" dell'investimento di oltre 800 milioni di euro effettuato lo scorso anno nel gruppo sanitario francese Institut Mérieux hanno "rafforzato la nostra convinzione sull'importanza di questo settore e sul suo potenziale di crescita". L'investimento di 2,6 miliardi di euro nel conglomerato olandese Philips farebbe dunque parte di un'evoluzione naturale della holding familiare, che concentra gli investimenti nei settori della salute, della tecnologia e del lusso. Elkann ha poi affermato che il primo decennio dopo la morte del nonno è stato all'insegna della conservazione: "Ci siamo concentrati sulle dismissioni, sulla semplificazione e sulla riduzione del debito per assicurarci che ciò che avevamo potesse essere salvato". Il decennio successivo invece "è stato all'insegna della stabilizzazione" con una traiettoria di crescita costante. "Naturalmente non c'è certezza su ciò che ci aspetta - ha sottolineato Elkann -. Ciò che è chiaro per noi è il nostro scopo, che è quello di costruire grandi aziende con grandi persone".