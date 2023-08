Cina, Evergrande crolla alla Borsa di Hong Kong: chiusura a -79%

Evergrande, il colosso immobiliare cinese ultra indebitato, ha ripreso le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong dopo una sospensione di 17 mesi per la mancata pubblicazione dei risultati finanziari. Il titolo è crollato di quasi l'87% durante gli scambi e il valore di mercato è sceso a circa 590 milioni di dollari a metà giornata. A fine seduto il titolo ha chiuso a -78,79%. Nel 2017 aveva raggiunto un picco di oltre 50 miliardi di dollari. In un comunicato venerdì la società aveva affermato di aver "adempiuto" ai propri obblighi, tra cui la pubblicazione dei risultati, e di aver "rispettato le linee guida per la ripresa "stabilite dalla borsa. Le azioni della società erano state sospese nel marzo 2022 dopo la mancata pubblicazione dei risultati del 2021. I risultati annuali per il 2021 e il 2022 sono stati finalmente pubblicati il mese scorso, motivo per cui il mercato azionario ha dato il via libera alla ripresa delle contrattazioni. (COSA PUO' SUCCEDERE IN CASO DI BANCAROTTA)