Crisi Evergrande, cosa può succedere ai mercati

ascolta articolo

China Evergrande, il promotore immobiliare cinese più indebitato al mondo e diventato il simbolo della crisi del settore nel Dragone, sta portando avanti la sua ristrutturazione del debito offshore come previsto. L'istanza (ex capitolo 15 depositata a Manhattan, a New York, ndr), chiarisce la società, "è una normale procedura di ristrutturazione del debito offshore e non comporta istanza di fallimento". In una comunicazione ('annuncio di chiarimenti') inviata da Evergrande alla Borsa di Hong Kong, si spiega che poiché le obbligazioni denominate in dollari Usa sono disciplinate dalla legge di New York, "la società ha presentato ricorso alla Corte degli Stati Uniti ai sensi del Capitolo 15 del Codice fallimentare degli Stati Uniti per il riconoscimento degli schemi di accordo nell'ambito della ristrutturazione del debito offshore per Hong Kong e le Isole Vergini britanniche". E si ricorda "ai detentori dei titoli della società e ai potenziali investitori della società di prestare attenzione quando si trattano i titoli della società". Le azioni Evergrande sono sospese dalle contrattazione della Borsa di Hong Kong a partire da marzo 2022, a seguito dell'inasprimento della crisi finanziaria generata dal crollo della liquidita e dal fardello di oltre 300 miliardi di dollari di debito. Ma quali potrebbero essere le conseguenze di una eventuale bancarotta?

La svolta dalla crisi L'iniziativa di Evergrande negli Usa rappresenta una svolta nei due anni di crisi del colosso cinese, il primo grande sviluppatore immobiliare a dichiarare problemi finanziari sotto il peso di debiti per oltre 300 miliardi di dollari. Resta da capire, in merito alla procedura della protezione del capitolo 15, quanto la vicenda peserà o sarà condizionata dalle pessime relazioni tra Washington e Pechino e, soprattutto, quanto peserà sull'economia cinese in deciso affanno e alle prese con pesanti turbolenze finanziarie con rischi crescenti di contagio. leggi anche La mossa di Evergrande

Cosa sta succedendo al mercato immobiliare cinese Il timore è che la crisi di Evergrande possa estendersi al settore bancario che raccoglie soldi presso i risparmiatori e li investe in diversi settori tra cui quello legato al mattone. Secondo quanto riportato dai media, alcune decine risparmiatori hanno già protestato presso le autorità di Pechino dopo che non si sono visti rimborsare, lo scorso 8 agosto, le cedole e i bond in scadenza di diverse società del Zhongrong International Trust, partecipato dal Zhongzhi Enterprise Group, una conglomerata del risparmio gestito con attivi per 137 miliardi di dollari. Le difficoltà del settore immobiliare cinese sono poi seguita con Country Garden, lo sviluppatore leader nel real estate, che si è dichiarato inadempiente su cedole di obbligazioni per 22,5 milioni di dollari. I dati del mercato immobiliare di luglio, secondo l’ufficio nazionale di statistica cinese, hanno mostrato un calo del 2,5% rispetto a giugno dei prezzi delle case. La banca centrale cinese martedì scorso è intervenuta tagliando il costo del denaro, ma non ha sortito effetti positivi. leggi anche Aumento tassi di interesse, i governi chiedono una pausa alla Bce

Le possibili conseguenze Le difficoltà del settore immobiliare cinese stanno rallentando la ripresa economica di tutto il Paese, con previsioni di crescita per il 2023 che si attestano ormai sotto il 5%. “Sebbene il contagio sul mercato del credito - hanno scritto gli analisti di Jp Morgan - potrebbe essere limitato se confrontato con il default di Evergrande del 2021, questo può diventare una fonte di significativo ribasso per le previsioni di crescita della Cina del secondo semestre 2023 e del 2024”. In pratica un eventuale crac di Evergrande potrebbe avere notevoli conseguenze con un “effetto domino” sull’economia dell’intera Cina. leggi anche Deflazione Cina, non succedeva dal 2021: cosa significa per l'economia