10/10 ©IPA/Fotogramma

Hanno in genere una durata che va da 3 a 30 anni, a seconda dell’investimento che finanzieranno. Inoltre, il 30 agosto il Tesoro offrirà in asta titoli di Stato a medio e lungo termine fino a 8,5 miliardi di euro. Nel dettaglio: Btp a 5 anni (settima tranche, scadenza agosto 2028) per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro; Btp a 10 anni (prima tranche, scadenza marzo 2034) fino a 3,75 miliardi; Btp decennali (nona tranche, scadenza novembre 2033) fino a 1,5 miliardi. In offerta anche CctEu a 7 anni fino a 1,5 miliardi

Crisi Evergrande, ora la Cina fa paura. I banchieri centrali si riuniscono a Jackson Hole