6/10 ©Ansa

Tra i bonus prorogati a giugno c’era quello sulle bollette di luce e gas che interessa gli utenti con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro per le famiglie con più di quattro figli. Il potenziamento in bolletta dei bonus sociali e lo sconto in fattura per le famiglie che vivono in condizioni di disagio economico e fisico era stato confermato con un decreto valido fino al 30 settembre