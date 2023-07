Bollette, quanto convengono le offerte a prezzo fisso?

2/7 ©Ansa

Ma come funziona questo tipo di offerta? Nelle tariffe a prezzo fisso il costo della componente energia rimane costante per il periodo di tempo indicato nel contratto, di solito tra i 12 e i 36 mesi. Il prezzo utilizzato per il calcolo della bolletta, quindi, non varia per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dall’andamento del prezzo di mercato

