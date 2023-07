Per Goldman Sachs il prezzo del gas in Europa potrebbe triplicare

Se il prossimo inverno fosse più freddo dell'ultimo, "avremo alcune difficoltà in Europa, cioè prezzi energetici più alti". Questa è l'opinione di Goldman Sachs, che parla a Sky TG24 Business per bocca del responsabile della ricerca sull'energia in Europa Michele Della Vigna. Il prezzo potrebbe arrivare "verso gli 80-100 euro a megawattora" seppur "non ci aspettiamo le quotazioni dell'anno scorso". A contribuire al rincaro potrebbe essere anche un aumento dell'importazione di gas liquefatto dalla Cina, che per oggi non si è verificato.

Anche il petrolio potrebbe subire un rincaro secondo la banca d'affari americana. Nell'ultimo mese il prezzo del greggio è tornato a salire, e nei prossimi mesi "potrebbe sfiorare i 100 dollari al barile" per Della Vigna. Perché accada servirebbe che la Cina recuperi i ritmi di crescita economica pre-Covid o che la produzione di petrolio sia colpita da cali dovuti a eventi esterni, come guerre civili o guasti ai siti produttivi.

