Bonus sociali luce e gas validi tutta l’estate: come ottenerli

Il governo Meloni ha prorogato fino a fine settembre gli aiuti per far fronte ai costi energetici, stanziando 800 milioni di euro. La formula è la stessa di sempre: garantiscono uno sconto, direttamente in bolletta, per chi si trova in difficoltà economica (a prescindere dai consumi effettivi) o in condizioni di disagio fisico. L'importo varia però sulla base di diverse variabili, dall'Isee al numero dei componenti della famiglia. Ecco i valori validi fino al 30 settembre 2023