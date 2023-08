Gas, stoccaggi Ue quasi al 90% in vista dell'autunno 2023

Economia

Rincari, dal gas al cibo. Per cosa si spenderà di più da settembre

Dopo un’estate all’insegna di prezzi in salita, anche l’autunno proseguirà sulla stessa falsariga. Secondo Assoutenti, ogni famiglia avrà un esborso extra di 1.600 euro. Dalle bollette al carrello della spesa, dalla benzina ai mutui: ecco le spese in aumento. Da ottobre, se venisse approvato, un aiuto potrebbe arrivare dal paniere trimestrale previsto per calmierare i prezzi

L’estate di rincari è destinata a proseguire anche in autunno. Nei giorni scorsi Assoutenti, prendendo in esame 5 voci di spesa, ha stimato +1.600 euro a famiglia di maggior esborso per gli italiani. L’unica buona notizia arriva dal possibile calmieramento dei prezzi ipotizzato dal governo (manca ancora la firma dell'industria alimentare) con il paniere trimestrale previsto da ottobre

CIBO - Secondo Assoutenti, i prodotti alimentari nel loro insieme costano il 10,7% in più rispetto allo scorso anno, un trend che se dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi porterebbe la spesa per cibi e bevande di una famiglia tipo a salire nel periodo settembre-dicembre di ben +205 euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra gli aumenti più forti si segnala l’olio di oliva e prodotti conservati con esso, come il tonno. In crescita anche birra, prodotti fatti con il grano d’importazione e prodotti per l’infanzia