Pnrr, Ue: “L'Italia ha presentato il nuovo Piano con il RePower”

La dotazione del nostro Paese “nell'ambito del capitolo RePowerEu in termini di nuove sovvenzioni è di 2,76 miliardi di euro”. Lo ha comunicato la Commissione Ue sottolineando come il governo italiano, presentando il nuovo Pnrr, abbia “proposto di rivedere 144 investimenti e riforme relative alle sei aree tematiche del piano”

In base a quando riferito dalla Commissione Ue, l'Italia ha presentato il nuovo Pnrr con l'aggiunta del capitolo RePowerEU. Il governo, è stato specificato, "ha proposto di rivedere 144 investimenti e riforme relative alle sei aree tematiche del piano. Le modifiche riguardano digitalizzazione e competitività, transizione ecologica, mobilità sostenibile , istruzione e ricerca, inclusione e coesione e la salute”, ha sottolineato Bruxelles. Inoltre, ha riferito ancora la Commissione, “la richiesta dell'Italia di modificare il proprio piano si basa principalmente sulla necessità di tenere conto dei recenti venti contrari globali, come l'alta inflazione e i vincoli della catena di approvvigionamento”.

La valutazione della Commissione

Ora, è stato spiegato, la Commissione dovrà valutare “se il piano modificato soddisfa ancora i criteri di valutazione delineati nel Regolamento Recovery”. In caso di valutazione positiva, l’Ue “presenterà una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificata per riflettere le modifiche al piano italiano. Il Consiglio avrà quindi fino a quattro settimane per approvare la valutazione della Commissione", si legge in una nota.

Ue: “Per RePower dotazione all'Italia è di 2,76 miliardi”

Considerando il capitolo RePowerEu, piano dell'Ue destinato a risparmiare energia e migliorare l'efficienza energetica, diversificare l'approvvigionamento energetico e accelerare la transizione verso l'energia pulita, "la dotazione dell'Italia in termini di nuove sovvenzioni è di 2,76 miliardi di euro”, ha specificato Bruxelles. Il nostro Paese, è emerso ancora, “non ha proposto di trasferire fondi dalla Brexit Adjustment Reserve al suo piano di ripresa e resilienza". Si tratta, in particolare, della riserva Brexit, la cui quota per l'Italia ammonta a circa 5 miliardi.