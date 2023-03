Live In Napoli: Mobilità e infrastrutture, sfida della sostenibilità

Muoversi in modo sostenibile, vivere le nostre città a pieno ma costruendo il nostro futuro rispettando luoghi e tempi. Se ne parla a Live In Napoli con esponenti delle istituzioni e del mondo delle imprese

Quali sono le sfide della sostenibilità oggi? Come viaggiamo, come ci spostiamo all'interno delle nostre città, come andiamo al lavoro, a scuola, all'università. Mobilità e infrastrutture sono al centro della nostra quotidianità, disegnano e ridisegnano gli spazi dei luoghi dove viviamo e sono un mattone fondamentale nella costruzione del nostro futuro sostenibile.

Parliamo di presente e di futuro, di quali mondi ci attendono. A Live In Napoli insieme ad Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Luca Caracciolo, general Manager Sales & Maketing PC di Ford, Leonardo Massa managing director MSC e Andrea Giuricin, Ad di TRA consulting sarà possibile approfondire queste tematiche.

L’appuntamento è per venerdì 31 marzo, a partire dalle 15 a condurre il giornalista di Sky Tg24 Vittorio Eboli