1/10 ©IPA/Fotogramma

Il Bonus Cicogna 2023 è attivo. Dal 1° agosto sul sito dell’Inps è possibile presentare domanda per ottenere il contributo dal valore di 500 euro per i figli nati, adottati o nati orfani nel 2022. Ecco chi può richiederlo e quali documenti occorrono per entrare in graduatoria

Pagamenti Inps ad agosto 2023, le date da segnare sul calendario