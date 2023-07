Lavoro, in Europa il 12% è precario: in Italia il trend peggiore

2/10 ©IPA/Fotogramma

I lavoratori europei con un contratto a tempo determinato sono circa 24 milioni, il 12,1% degli occupati e il 14% di tutti i lavoratori dipendenti. Per gli over 25 la ragione principale è il non aver trovato un’offerta di lavoro permanente, come ha affermato il 37,7% degli intervistati in questa fascia di età

